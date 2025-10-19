Prefeitura realiza audiência pública sobre parcelamento, uso e ocupação do solo no Cidade Aracy

A Prefeitura de São Carlos realiza, na próxima quarta-feira (22), às 18h, mais uma audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Estratégico do município. O encontro será na Escola Estadual Professor Luiz Viviani Filho, no bairro Cidade Aracy, e terá como tema central o parcelamento, uso e ocupação do solo — um dos eixos mais importantes debatidos até o momento.

Esta será a quarta audiência promovida pela administração municipal, com o objetivo de construir, de forma participativa, as diretrizes que irão nortear o desenvolvimento urbano da cidade. Segundo o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, a população é convidada a participar ativamente do debate. “Durante o encontro, moradores, lideranças comunitárias e representantes de entidades poderão apresentar sugestões, propostas e críticas relacionadas à ocupação territorial de São Carlos. A ideia é garantir que o novo Plano Diretor reflita as necessidades reais da cidade, promovendo qualidade de vida com sustentabilidade”, destacou.

João Muller lembrou ainda que a revisão do Plano Diretor é uma exigência legal prevista no Estatuto da Cidade e tem como finalidade atualizar o planejamento urbano diante das transformações sociais, econômicas e ambientais ocorridas nas últimas décadas.

A Prefeitura reforça que a participação popular é essencial para que o documento final represente os interesses coletivos e contribua para uma cidade mais justa, equilibrada e sustentável.

A audiência será realizada na Escola Estadual Professor Luiz Viviani Filho, localizada na Rua Reinaldo Pizani, 580, no Cidade Aracy.