Prefeitura realiza audiÃªncia pÃºblica para elaboraÃ§Ã£o da LDO de 2027

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração Governamental, realizou na noite desta quarta-feira (18), no auditório do Paço Municipal, uma audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício de 2027.

O encontro reuniu servidores públicos e munícipes com o objetivo de promover a transparência e ampliar a participação popular na definição das prioridades da administração municipal. Durante a audiência, foram apresentadas e debatidas as diretrizes que irão nortear a elaboração do orçamento do próximo ano, incluindo temas como a destinação de recursos e as emendas parlamentares.

A LDO é um dos principais instrumentos de planejamento da gestão pública, responsável por estabelecer metas e prioridades, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e disciplinar aspectos da política fiscal do município. A construção antecipada do documento reforça o compromisso da administração com a responsabilidade fiscal e o planejamento estratégico.

De acordo com o secretário adjunto de Planejamento e Políticas Públicas, Felipe Bauer, o momento é essencial para o futuro da gestão municipal. “A audiência de elaboração da LDO é muito importante porque é nela que são feitas todas as diretrizes para o orçamento que vamos enviar em setembro, o orçamento de 2027. Foram debatidas questões referentes à destinação das emendas”, destacou.

Bauer também ressaltou o caráter antecipado e participativo do processo. “Essa é a lei que disciplina a elaboração do orçamento para o ano que vem, então nós, mesmo no início de 2026, já estamos planejando o orçamento do próximo ano. É a lei que coloca as diretrizes e metas da administração direta e indireta, e foi muito importante contar com a participação da população e dos servidores”, afirmou.

Além da audiência pública, a Prefeitura mantém aberto até o dia 31 de março de 2026 um formulário eletrônico para o envio de sugestões da população, disponível no site oficial do município.

A iniciativa atende às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), reforçando a importância da transparência e do controle social na elaboração das peças orçamentárias.

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