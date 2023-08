Prefeitura realiza atividades especiais na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, realizará ações especiais de 22 a 28 de agosto durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela Lei nº 13.585/2.017, tem como objetivo o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e combater o preconceito e a discriminação.

Confira a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em São Carlos:

DIA 22 (terça-feira)

9h - Workshop de dança com cadeiras de rodas com a participação do atleta paralímpico Rebô Izaias e da coreógrafa Cíntia Lima;

Local - APAE de São Carlos - Avenida Prof. Luís Augusto de Oliveira, nº 465.

14h - Workshop de dança com cadeiras de rodas;

Local - Instituto ACORDE (Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional) - Rua José Luiz Olaio, nº 290 - Jardim Ricetti.

DIA 23 (quarta-feira)

6h – Palestra com a assistente social Marisa de Campos Guimarães sobre o trabalho da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e sobre o cordão do Autismo e Cordão Girassol, acessórios utilizados como símbolo de conscientização e apoio as pessoas autistas e com deficiências ocultas;

Local - Tiro de Guerra - Rua Tiradentes, nº 592, Jardim Macarengo.

9h - Palestra com o arquiteto Fernando Moreno Perea sobre o aumento das vendas com comércios acessíveis. Público alvo: Comissão de Mulheres Empreendedoras;

Local - ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos).

14h – Palestra com a psiquiatra Marília Pessali sobre deficiências intelectuais e múltiplas. Público alvo: guardas municipais, bombeiros, representantes da Defesa Civil e policiais militares;

Local - Auditório “Wilson Wady Cury” - Avenida São Carlos, nº 1.800, centro.

DIA 24 (quinta-feira)

8h/14h – Palestra com Thiago Ribeiro e Alyne Gonçalves para servidores municipais sobre parentalidade atípica e ativismo;

Local – Auditório do Paço Municipal – Rua Episcopal, nº 1575, centro.

DIA 25 (sexta-feira)

8h/14h - Palestra com Bruno Nunes sobre TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Público alvo: profissionais da educação, secretários municipais e sociedade em geral;

Local – Auditório do Paço Municipal – Rua Episcopal, nº 1575, centro.

DIA 26 (sábado)

9h às 12h - Atividades lúdicas e de recreação para crianças com o primeiro palhaço cadeirante do Brasil - Bisnaguinha, com várias atrações, trenzinho, pintura facial, escultura de balões, pipoca e algodão doce;

Local – Praça do Mercado Municipal.

DIA 28 (segunda-feira)

10h - Inauguração da academia adaptada com seis aparelhos instalada com recursos do Programa Cidade Acessível do Governo do Estado;

Local – Região do SESC São Carlos.

19h30 - Show de talentos com alunos e funcionários do Instituto ACORDE;

Local – Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão.

Todas as atividades são gratuitas e abertas a população. Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone (16) 3306-8523 ou pelo site da Prefeitura Municipal de São Carlos no www.saocarlos.sp.gov.br.

