Prefeitura realiza a construção de nova ponte na estrada rural “João Ponce da Costa” -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), realizou a construção emergencial de uma ponte sobre o Ribeirão dos Negros, na região da antiga Estação da Babilônia, localizada na Estrada Municipal “João Ponce da Costa” (SCA 020) no trecho compreendido pelas estradas rurais SCA 020 e SCA 123 e que interliga a área urbana do município à Represa do 29. A construção, que beneficia cerca de 100 pessoas – entre produtores rurais e população em geral, como as crianças que necessitam de transporte escolar para estudar na malha urbana do município –, foi necessária devido à queda total da ponte em função das fortes chuvas que caíram na região recentemente.

Executada em duas etapas, a obra compreendeu a limpeza geral do local – como a retirada dos destroços da antiga ponte – e, depois, foi realizada a construção completa da nova ponte com a utilização de duas linhas de aduelas de concreto e alças laterais com guarda-corpo com blocos de cimento e aterro. Os serviços foram feitos pela empresa DATEC Construção e Infraestrutura Ltda., com investimento total de R$ 1.161.292,08.

Nos últimos meses, a Seção de Estradas Rurais da SMAA revisou o Plano Municipal de Adequação, Readequação e Conservação de Estradas Rurais, circunstância em que aponta e define todas as técnicas necessárias para o desenvolvimento das atividades de adequação e manutenção destas vias. “Com a revisão, foi determinado que as estradas e pontes rurais do município receberão os serviços de adequação e readequação em época de seca – entre os meses de abril a outubro de cada ano –, enquanto que, em relação a manutenção das estradas e pontes que necessitam de serviços emergenciais, serão realizados serviços principalmente na época das chuvas – entre os meses de novembro a março –, atendendo de forma contínua e intensiva todas as demandas vinculadas ao setor”, revelou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho.

