Prefeitura realiza a 8ª fase do Programa Bem-Estar e Saúde do Servidor 2025

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e do Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida, coordenado pela Seção de Acompanhamento de Saúde do Servidor, promove a 8ª fase do Programa Bem-Estar e Saúde do Servidor 2025.

A ação reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores, estimulando o cuidado integral com a saúde física, mental e emocional, o equilíbrio no ambiente de trabalho e a construção de relações mais empáticas e saudáveis.

Nesta edição, o programa oferece palestras e vivências práticas sobre temas como autoconhecimento, equilíbrio emocional e energético, comunicação assertiva, alimentação saudável e qualidade de vida. O objetivo é incentivar o autocuidado e o desenvolvimento pessoal, promovendo um ambiente profissional mais leve e produtivo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Portal do Cidadão.

Cronograma de atividades

Workshop de Práticas Integrativas & Autocuidado

05/11/2025 – das 8h às 16h30

Auditório da Prefeitura

Um dia dedicado à reconexão e ao bem-estar, com momentos de pausa e experiências integrativas:

Palestra: A importância do equilíbrio emocional e energético

Intervalo sensorial e respiração consciente

Yoga e alinhamento energético

Meditação guiada e Reiki coletivo

Aromaterapia e roda de integração

Palestras Complementares

12/11/2025

Manhã: Coragem e autoestima para seguir em frente – com Profa. Dra. Alana Gozzi

Tarde: Assertividade e posicionamento: como expressar opiniões e estabelecer limites – com o psicólogo Ronan Moraes

19/11/2025

Manhã: Além da estética: como a alimentação transforma o corpo com lipedema – com a nutricionista Marília Martini

Tarde: Vida Sadia: práticas e cuidados com corpo, mente, emoções e espírito – com Yashiro Yamamoto

02/12/2025

Tarde: Comunicação Não Violenta: expressando-se com clareza e empatia – com a psicóloga Roana Piovesan

Wellness – Estado de harmonia e equilíbrio* – com a psicóloga Graziela Vanni

