Prefeitura realiza a 8ª fase do Programa Bem-Estar e Saúde do Servidor 2025

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e do Departamento de Desenvolvimento e Qualidade de Vida, coordenado pela Seção de Acompanhamento de Saúde do Servidor, promove a 8ª fase do Programa Bem-Estar e Saúde do Servidor 2025.
A ação reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores, estimulando o cuidado integral com a saúde física, mental e emocional, o equilíbrio no ambiente de trabalho e a construção de relações mais empáticas e saudáveis.
Nesta edição, o programa oferece palestras e vivências práticas sobre temas como autoconhecimento, equilíbrio emocional e energético, comunicação assertiva, alimentação saudável e qualidade de vida. O objetivo é incentivar o autocuidado e o desenvolvimento pessoal, promovendo um ambiente profissional mais leve e produtivo.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo Portal do Cidadão.
Cronograma de atividades
Workshop de Práticas Integrativas & Autocuidado
05/11/2025 – das 8h às 16h30
Auditório da Prefeitura
Um dia dedicado à reconexão e ao bem-estar, com momentos de pausa e experiências integrativas:
Palestra: A importância do equilíbrio emocional e energético
Intervalo sensorial e respiração consciente
Yoga e alinhamento energético
Meditação guiada e Reiki coletivo
Aromaterapia e roda de integração
Palestras Complementares
12/11/2025
Manhã: Coragem e autoestima para seguir em frente – com Profa. Dra. Alana Gozzi
Tarde: Assertividade e posicionamento: como expressar opiniões e estabelecer limites – com o psicólogo Ronan Moraes
19/11/2025
Manhã: Além da estética: como a alimentação transforma o corpo com lipedema – com a nutricionista Marília Martini
Tarde: Vida Sadia: práticas e cuidados com corpo, mente, emoções e espírito – com Yashiro Yamamoto
02/12/2025
Tarde: Comunicação Não Violenta: expressando-se com clareza e empatia – com a psicóloga Roana Piovesan
Wellness – Estado de harmonia e equilíbrio* – com a psicóloga Graziela Vanni