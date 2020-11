Prefeitura Realiza 1° Ciclo de Formação dos Profissionais da Educação

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação – CeFEP, realiza até a próxima sexta-feira, 27, o 1° Ciclo de Formação dos Profissionais da Educação. Em virtude da pandemia do novo coronavírus que já matou 56 são-carlenses e contaminou mais de 4 mil pessoas no município, toda a capacitação está sendo realizada pela internet, no Canal do CeFEP no YouTube, com a participação de 300 profissionais entre serventes de merendeira, agentes educacionais, serviços gerais e auxiliares administrativos que prestam serviço em uma das 60 escolas da rede municipal de ensino.

O objetivo desse ciclo é a criação de um novo espaço de diálogo com os servidores da educação, criando um canal de comunicação, informação e orientação. O cronograma da formação foi desenvolvido em parceria com as secretarias municipais de Educação, Saúde, Gestão de Pessoas, Agricultura e Abastecimento e com a Fundação Educacional São Carlos (FESC).

Confira a programação do 1° Ciclo de Formação dos Profissionais da Educação:

Dia 25/11 – 9h30 – Diálogo 3 - “O coronavírus: abordagem sobre a prevenção com os profissionais da educação” com a participação de Crislaine Mestre, enfermeira e diretora do Departamento de Vigilância em Saúde; Kátia Spiller, enfermeira e supervisora da Vigilância Epidemiológica e Maria Fernanda Cereda, fiscal sanitária e supervisora da Vigilância Sanitária e Aline Santezi do SASS (Seção de Atendimento a Saúde do Servidor).

Dia 26/11 – 9h30 – Diálogo 4 – “Facilitação de Diálogos – covivendo melhor com as diferenças” com a participação da psicóloga Carina Giacometti da Secretaria de Educação.

DIA 27/11 – 9h30 - Diálogo 5 – “Estado de presença: a arte de escutar” com a participação de Roberta Maziero, educadora da Fesc.

Também já participaram do Ciclo de Formação a nutricionista da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Renata Siqueira Fonseca Neves, que falou sobre “Boas práticas de manipulação de alimentos em tempos de Covid-19” e Eder de Carvalho, diretor de escola e vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar que ministrou palestra com o tema “Fiscalização e controle da biossegurança na alimentação escolar”. A secretária de Educação, Cilmara Seneme Ruy, fez a abertura do evento.

