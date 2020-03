Prefeitura reabre licitação da praça de alimentação no Mercado Municipal

No próximo dia 30 de março os envelopes da Concorrência Pública da Concessão de 04 (quatro) boxes do Mercado Municipal serão abertos.

O município pretende implantar a Praça de Alimentação defronte o Mercado, defrente para Praça "Maria Aparecida Resitano".

As pessoas jurídicas poderão participar para comercialização na área de gastronomia ( restaurantes, lanchonetes choperias, cafeterias, lancheira).

Para ser concessionário a empresa deverá pagar uma outorga de R$ 40 mil reais na assinatura do contrato e pagar uma outorga de R$ 3 mil durante 60 meses.

O concessionário deverá abrir uma porta com frente para Praça, com funcionamento de segunda a domingo , inclusive feriados e terá alvará especial até as 2 horas da manhã.

De acordo com o secretário de governo, João Muller, em relação às chuvas, importante saber que o deck das mesas será elevado em 40 centímetros e não será afetado em caso de enchentes. Ao lado do deck será construído pergolado e no subsolo os banheiros.