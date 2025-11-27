Prefeitura propõe isenção fiscal ao Flor de Maio e assina Carta Antirracista

O prefeito Netto Donato apresentou, na noite desta quarta-feira (26), no auditório do Paço Municipal, o projeto de lei que concede remissão de aproximadamente R$ 500 mil em débitos fiscais e garante isenção tributária futura ao Grêmio Recreativo Flor de Maio — patrimônio tombado e símbolo histórico da cultura negra em São Carlos. A proposta será analisada pela Câmara Municipal nos próximos dias e, segundo a administração, corrige uma cobrança equivocada sobre um imóvel de caráter cultural e comunitário.

O anúncio foi acompanhado da assinatura da Carta Antirracista, documento estadual que estabelece diretrizes e compromissos para o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial no município.

“Reparação histórica”, diz prefeito

Durante a cerimônia, Netto Donato afirmou que a iniciativa representa justiça e reconhecimento à comunidade negra.

“Hoje damos um passo muito grande de respeito, reparando uma dívida histórica do município com o Flor de Maio e garantindo que o clube siga cumprindo seu papel cultural e social”, destacou o prefeito.

A presidente do Flor de Maio, Adriana Silva, reforçou que a medida é “uma reparação”, e não apenas um benefício fiscal.

“É um presente para nossa comunidade, mas sobretudo um reconhecimento aos mais velhos que construíram esse espaço fundamental para a cultura da cidade”, disse.

Carta Antirracista: compromissos e metas

Além da remissão da dívida, Netto Donato assinou a Carta Antirracista, assumindo compromissos estruturais, entre eles:

criação ou fortalecimento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com composição paritária;

instituição do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial;

estruturação de um órgão ou secretaria responsável por acolher denúncias de racismo e coordenar políticas públicas;

elaboração do Plano Municipal de Igualdade Racial, com processos participativos, audiências e conferências.

Autora da proposta que viabilizou a adesão ao pacto, a vereadora Larissa Camargo afirmou que o momento é histórico.

“A assinatura da Carta Antirracista e a apresentação do projeto para o Flor de Maio representam um marco para São Carlos. Não é só preservar a memória da comunidade negra, é assumir compromissos que reduzem desigualdades que afetam mulheres e jovens negros”, declarou.

Câmara garante prioridade

O presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, afirmou que o Legislativo dará prioridade à tramitação.

“A matéria será apreciada com urgência. Reconhecemos a relevância histórica e cultural do Flor de Maio e vamos trabalhar para uma aprovação célere, com segurança jurídica e respeito à comunidade negra de São Carlos”, disse.

“Reparação e incentivo à cultura”, diz vice-prefeito

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou o avanço em duas frentes.

“Estamos fazendo duas ações extremamente importantes: a remissão de toda a dívida passada e a isenção do IPTU futuro. É uma conquista enorme para o clube, um gesto de reparação e incentivo à cultura. Em 11 meses de governo tivemos a sensibilidade de encaminhar esse projeto”, afirmou.

Condições e regularização

O projeto determina que o Flor de Maio mantenha sua finalidade não lucrativa, utilize o imóvel exclusivamente para atividades institucionais e apresente relatórios anuais.

Com a regularização fiscal, o clube poderá voltar a receber recursos e firmar parcerias com o poder público.

“Agora podemos andar de cabeça erguida e continuar nosso caminho com mais segurança”, concluiu Adriana Silva.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, reforçou o empenho técnico para viabilizar o projeto.

“Reconhecendo a importância histórica e social do Flor de Maio, o prefeito determinou que diferentes setores realizassem um estudo conjunto para permitir a remissão da dívida e a isenção futura. É uma medida fundamental para que o grêmio siga fortalecendo a cultura e a memória do movimento negro em São Carlos”, finalizou.

