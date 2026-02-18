(16) 99963-6036
Prefeitura promove palestra sobre Inteligência Emocional na Segurança Pública

18 Fev 2026 - 15h24Por Jessica CR
A Prefeitura de São Carlos realiza nesta sexta-feira (20), a partir das 9h, no auditório do Paço Municipal, a palestra “Inteligência Emocional na Segurança Pública”. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e reúne profissionais da área de diferentes municípios da região.

A atividade será ministrada pela psicóloga Andrea Cristina Pereira do Val, profissional credenciada pela Polícia Federal. O público-alvo é composto por guardas municipais, policiais militares e agentes de trânsito. Além de São Carlos, participam representantes de Araraquara, Brotas, Ibaté e Ribeirão Preto.

A proposta é discutir a importância da inteligência emocional no cotidiano das forças de segurança. O conceito envolve a capacidade de reconhecer, compreender e administrar as próprias emoções, além de saber lidar de forma adequada com os sentimentos e reações de outras pessoas.

No contexto da segurança pública, a aplicação desse conhecimento pode contribuir para a prevenção de conflitos, a mediação de crises e a melhoria do atendimento à população. Profissionais que atuam sob pressão constante e em situações de risco tendem a se beneficiar do desenvolvimento de habilidades emocionais, que favorecem decisões mais equilibradas e abordagens mais humanizadas.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destaca que o investimento na formação continuada dos agentes é fundamental para fortalecer o trabalho realizado no município e na região.

“Falar sobre inteligência emocional na segurança pública é reconhecer que, por trás da farda, existem pessoas que enfrentam diariamente situações de tensão, risco e grande responsabilidade. Investir nesse tema é investir na qualidade do serviço prestado à população. Quando o agente aprende a identificar e administrar suas emoções, ele ganha mais clareza para tomar decisões, evita a escalada de conflitos e fortalece o diálogo com a comunidade. Essa é uma iniciativa que valoriza o profissional e contribui para uma segurança pública mais humana, equilibrada e eficiente”, finaliza Fernando Napolitano, diretor do Departamento de Formação da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

