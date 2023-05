Prefeitura promove mudanças no trânsito na região da rua Larga

Crédito: Colaborador SCA

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) iniciou nesta quarta-feira (24/05), intervenções na rua Coronel Leopoldo Prado na região do cruzamento com a avenida Drº Teixeira de Barros. O objetivo, segundo a Prefeitura Municipal, é melhorar a segurança viária e fluidez do trânsito no local.

Confira as intervenções que estão sendoimplantadas:

- Proibição de estacionamento de veículos no lado esquerdo da rua Coronel Leopoldo Prado, no trecho entre avenida Drº Teixeira de Barros e avenida Sallum;

- Proibição de estacionamento de veículos no canteiro central da avenida Drº Teixeira de Barros, um trecho de 70 metros entre a rua Coronel Leopoldo Prado e rua Drº Pedro de Souza Campos Filho;

- Proibição de conversão à esquerda para os veículos que se deslocam da rua dos Ferroviários para a rua Coronel Leopoldo Prado;

- Incremento de mais tempo de verde no semáforo da rua Coronel Leopoldo Prado e da avenida Drº Teixeira de Barros.

Leia Também