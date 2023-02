Prefeitura promove evento “Violência Contra Crianças e Adolescentes e a Escuta Especializada”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude (SMEIJ) e em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), realiza, nesta quinta-feira, 2, o evento “Violência contra Crianças e Adolescentes e a Escuta Especializada”, em etapa integrante do Ciclo de Formações do Senac sobre o tema.

O evento, marcado para ter início às 9h, acontece no auditório do Paço Municipal e, além de inaugurar oficialmente o serviço de escuta especializada em São Carlos, envolve a palestra ministrada pela psicóloga Marina Souto Lopes Bezerra de Castro, que irá fazer uma exposição sobre o assunto e, posteriormente, esclarecer dúvidas do público presente. A entrada é aberta à população, sem necessidade de inscrição prévia.

Segundo o diretor de Apoio ao Controle e Participação Social da SMEIJ, Giovani Astolpho, será uma manhã com diversas atividades que irão agregar aos serviços públicos municipais. “Teremos primeiro o lançamento da parceria com o SENAC, que irá ofertar um ciclo de capacitação para a nossa rede assistencial, e depois a inauguração oficial do serviço de escuta especializada. Por fim, acontece a palestra com a Drª Marina Souto Lopes Bezerra de Castro, onde poderemos aprofundar o conhecimento nestes e em outros assuntos”, disse Giovani, lembrando que o evento também será exibido via Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A secretária municipal de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, deu atenção particular ao serviço de escuta especializada, que foi instituído pela Lei Federal nº 13.431/2017 e será oficialmente inaugurado em São Carlos. “A escuta especializada é um marco para a nossa cidade, pois este serviço tem o objetivo de ouvir nossas crianças e jovens vítimas e testemunhas de violência e exploração sexual sem machucá-las novamente”, destaca a secretária, convidando todos os munícipes e autoridades para participar do evento.

