segunda, 15 de setembro de 2025
Cidade

Eleição para o Conselho Municipal de Diversidade Sexual será dia 20 de setembro

15 Set 2025 - 21h20Por Jessica
A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizará no dia 20 de setembro, a eleição para a escolha dos novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Diversidade Sexual.
 
O processo é aberto à participação popular e tem como objetivo fortalecer a democracia participativa, garantindo que a comunidade tenha voz nas decisões e políticas públicas do município.
 
Podem se candidatar pessoas representantes da sociedade civil: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais, Não - Binários e demais diversidades.
 
As pessoas podem se candidatar através do link https://forms.gle/JSRS1wwgYoC3Ka2i7 até às 13h30 do dia 20 de setembro.
 
A votação acontecerá na VI Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, que será realizada no dia 20 de setembro, das 10h às 17h. Para votar as pessoas devem estar credenciadas na Conferência.
 
De acordo com a chefe de seção de políticas para a Diversidade Sexual, Milena Cardoso Zepon Finato “o Conselho é um espaço fundamental de diálogo entre Poder Público e sociedade civil, garantindo que as políticas sejam construídas de forma coletiva e transparente”.

O resultado da eleição será divulgado na VI Conferência Municipal de Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, e os novos conselheiros terão mandato de dois anos (biênio 2025 – 2027) com a missão de fiscalizar, propor e acompanhar as políticas públicas da área.

