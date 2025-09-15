Eleição para o Conselho Municipal de Diversidade Sexual será dia 20 de setembro

O processo é aberto à participação popular e tem como objetivo fortalecer a democracia participativa, garantindo que a comunidade tenha voz nas decisões e políticas públicas do município.

Podem se candidatar pessoas representantes da sociedade civil: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais, Não - Binários e demais diversidades.

As pessoas podem se candidatar através do link https://forms.gle/JSRS1wwgYoC3Ka2i7 até às 13h30 do dia 20 de setembro.

A votação acontecerá na VI Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, que será realizada no dia 20 de setembro, das 10h às 17h. Para votar as pessoas devem estar credenciadas na Conferência.

De acordo com a chefe de seção de políticas para a Diversidade Sexual, Milena Cardoso Zepon Finato “o Conselho é um espaço fundamental de diálogo entre Poder Público e sociedade civil, garantindo que as políticas sejam construídas de forma coletiva e transparente”.



O resultado da eleição será divulgado na VI Conferência Municipal de Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, e os novos conselheiros terão mandato de dois anos (biênio 2025 – 2027) com a missão de fiscalizar, propor e acompanhar as políticas públicas da área.

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizará no dia 20 de setembro, a eleição para a escolha dos novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Diversidade Sexual.