Prefeitura pede que mínimo de frota estabelecida por lei volte a rodar imediatamente

Passageiros aguardando no ponto de ônibus no terminal de integração da rodoviária - Crédito: Maycon Maximino

A Prefeitura Municipal se manifestou através de nota sobre a paralisação de motoristas da empresa Rigras (SOU São Carlos) na manhã desta segunda-feira (27) e classificou com ilegal a greve, bem como disse que o pagamento à empresa está em dia. Confira:



A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) afirma que não foi informada sobre a paralisação do transporte coletivo e já está em contato com a empresa para que o mínimo de frota estabelecida por lei volte a rodar imediatamente. Como não ocorreu comunicação de nenhuma ordem, a SMTT entende que a paralisação é totalmente ilegal.

A Secretaria ressalta, ainda, que todas os pagamentos referentes a empresa Rigras estão sendo realizados pelo município rigorosamente em dia.

