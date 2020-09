Prefeitura pede conscientização no Dia Mundial da Limpeza

Crédito: Divulgação

Com o tema “Cada Um No Seu Quadrado” em virtude da pandemia do novo coronavírus, neste sábado (19/09), mais uma vez será realizada uma ação mundial para promover a mobilização das pessoas para a limpeza das cidades, bairros praças e parques. A ação simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para um problema maior do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

Esse ano não será possível realizar a ação como nos anos anteriores, ou seja, presencialmente com ajuda de voluntários, por isso as ações abrangem o ambiente domiciliar para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e da febre amarela urbana.

O descarte correto dos resíduos sólidos é outra questão de destaque no Dia Mundial da Limpeza. “O lixo é parte importante da degradação do meio ambiente. Esse tipo de ação é muito importante porque envolve crianças, adultos e mobiliza toda a população. Quanto menos lixo tiver, mais saúde tem a população”, disse o pesquisador e professor José Galizia Tundisi, secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O descarte irregular de resíduos traz problemas para a saúde e também para o meio ambiente. Mau cheiro, obstrução das bocas de lobo, proliferação de vetores de doenças, como o Aedes aegypti. “A população precisa ter consciência que todos esses resíduos sólidos podem ser tornar criadouros, temos que evitar a proliferação do mosquito eliminando todos os criadouros. Recipientes plásticos, marmitas, alumínio, enfim tudo que pode juntar água se torna criadouro do mosquito”, alerta Denise Scatolini, chefe da Seção de Apoio à Vigilância em Saúde e Informação da Secretaria de Saúde.

O secretario de Serviços Públicos, Mariel Olmo, pede para que a população ajude na limpeza da cidade, pois esse ano por causa da pandemia não poderá ser realizada uma grande ação de limpeza bairro a bairro. “O Dia Mundial da Limpeza visa conscientizar e orientar a população sobre o descarte correto de resíduos sólidos. Essa ação deve ser contínua. As pessoas devem descartar seus resíduos nos 5 ecopontos da cidade que foram reformados e funcionam com novo sistema, ajudando dessa forma tanto a natureza como a saúde de todos”, afirmou Olmo.

Ecopontos são áreas públicas para a captação de pequenas quantidades de entulho de pequenos geradores. As unidades recebem resíduos de construção civil, os resíduos de móveis, colchões, volumosos, poda de árvore e também, material da coleta seletiva. O descarte permitido é de até um metro cúbico por munícipe, ou seja, o volume que cabe num veículo utilitário pequeno.

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados e domingos das 8h às 12h. Denúncias de descarte irregular de resíduos devem ser feitas na ouvidoria pelo telefone 156. Confira os endereços: São Carlos VIII - Rua Capitão Luiz Brandão, 1.847; Jardim Paulistano - Rua Indalécio de Campos Pereira, 1.120; Jardim Ipanema - Rua Renato Talarico Lima Pereira, 299; Cidade Aracy - Avenida Arnoldo Almeida Pires, 1.507 e Jardim Medeiros - Rua Aristodemo Pelegrini, s/nº.

