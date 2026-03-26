Prefeitura oferece vagas remanescentes em oficinas culturais no CEMAC e no CEU das Artes

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com vagas abertas para diversas oficinas culturais gratuitas realizadas no Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC) e no C.E.U. das Artes. As oportunidades contemplam diferentes faixas etárias e abrangem atividades artísticas, culturais e educativas.

No CEMAC, ainda há vagas disponíveis para cursos como Ballet para Todos (8 a 12 anos), Teatro Infantil (8 a 12 anos), Contação de Histórias (a partir de 16 anos), Dança Contemporânea: Escuta do Movimento (13 a 17 anos), Fotografia com Celular (a partir de 15 anos), Fazendo Cinema: Produção de Vídeo para Adolescentes e Jovens (13 a 17 anos), Livro Ilustrado – Leitura e Mediação (a partir de 18 anos) e Elaboração de Projetos (a partir de 16 anos).

Já no C.E.U. das Artes, as vagas remanescentes são para cursos de Scrapbook (livre), Produção de Vídeos (a partir de 16 anos), Percussão (livre), Improvisação em Dança (para mulheres 18+), Skate (6 a 9 anos), Artes Integradas (8 a 12 anos), Teatro Infantil (a partir de 10 anos), Linhas das Memórias, Teatro Adulto (18+), Violão (a partir de 12 anos) e Capoeira (a partir de 8 anos).

Confira os dias e horários

CEMAC – Vagas em aberto

Segunda-feira

16h30 – Ballet para Todos (8 a 12 anos)

17h – Teatro Infantil (8 a 12 anos)

19h – Capoeira

19h – Contação de Histórias (a partir de 16 anos)

Quarta-feira

16h30 – Dança Contemporânea: Escuta do Movimento (13 a 17 anos)

19h – Fotografia com Celular (a partir de 15 anos)

Quinta-feira

17h – Fazendo Cinema: Produção de Vídeo (13 a 17 anos)

19h – Livro Ilustrado – Leitura e Mediação (a partir de 18 anos)

Sábado

10h – Elaboração de Projetos (a partir de 16 anos)

10h – Fotografia Digital (a partir de 15 anos)

CEU das Artes – Vagas em aberto

Terça-feira

14h às 16h – Scrapbook (livre)

17h – Produção de vídeo (a partir de 16 anos)

19h às 21h – Percussão (livre)

Quarta-feira

8h30 às 10h30 – Improvisação em Dança (mulheres 18+)

9h – Skate (6 a 9 anos)

15h às 17h – Artes Integradas (8 a 12 anos)

17h – Teatro Infantil (a partir de 10 anos)

Quinta-feira

14h às 16h – Linhas das Memórias

17h – Teatro Adulto (18+)

19h – Violão (a partir de 12 anos)

Sexta-feira

14h às 16h – (a partir de 10 anos)

17h às 19h – Capoeira (a partir de 8 anos)

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas de forma online, de acordo com o período das aulas:

A Prefeitura orienta que os interessados garantam a inscrição o quanto antes, já que as vagas são limitadas.

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