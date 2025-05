Prefeitura oferece cursos gratuitos na área de gastronomia

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Fabricação de pizzas é um dos cursos oferecidos pela Prefeitura - Crédito: Matriacursopizza

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude e do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Senai-SP, está oferecendo uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar na área de alimentos.

Estão abertas as inscrições para três cursos gratuitos: Fabricação de Pães Especiais (de 9 a 24 de junho), Fabricação de Pizza (de 25 de junho a 8 de julho) e Fabricação de Salgados (de 10 a 25 de julho), todos com aulas das 13h às 17h.

O objetivo é capacitar os participantes no planejamento e execução da produção, seguindo os padrões de segurança alimentar, qualidade e boas práticas.

Para se inscrever é necessário ter 16 anos e Ensino Fundamental completo. Os interessados devem comparecer pessoalmente até o dia 5 de junho no Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, localizado na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho, na Avenida São Carlos, nº 1839, no Centro. É preciso apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e de endereço atualizado, para preencher a ficha de inscrição.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Serão disponibilizadas apenas 16 vagas por curso e as aulas serão realizadas no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

Ao final da capacitação, os alunos que cumprirem os requisitos receberão um certificado do Senai-SP.

Leia Também