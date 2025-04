Prefeitura oferece curso para formação de motoristas e manobristas

Prefeitura oferece curso para motorista - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, em parceria com o SEST (Serviço Social do Transporte), SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), está oferecendo um Programa para Formação de Motoristas e Manobristas Profissionais, que será totalmente gratuito.

O objetivo deste curso é capacitar motoristas que possuem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria D e E, mas que ainda não possuem experiência na condução de veículos de grande porte, preparando-os para atuar no setor de transporte de passageiros.

Os interessados devem possuir CNH D ou E com EAR (Exerce Atividade Remunerada); residir em São Carlos; ter disponibilidade para realizar o curso aos finais de semana e irem com a documentação até o Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, localizado na avenida São Carlos, nº 1839, no Centro, com CNH digital ou física e comprovante de endereço.

O Programa para Formação de Motoristas e Manobristas Profissionais terá início no dia 10 de maio, com carga horária total de 107 horas (caso o motorista já possua o curso do Detran, haverá uma redução de 50 horas). As aulas serão aos sábados e domingos, das 8h30 à 17h30, com uma hora de intervalo para almoço, no SEST/ SENAT, localizado na Rua Vera Lúcia Maiello Cesar, 395, no Parque Novo Mundo.

O curso terá como conteúdo técnicas de condução; legislação de trânsito; direção defensiva; condução econômica; direção em condições adversas; noções de primeiros socorros; aulas práticas em veículo de grande porte e no simulador. Além disso, é certificado pelo Detran, e no final, caso aprovado, o aluno receberá o certificado do curso de transporte coletivo de passageiros. A conclusão do curso é obrigatória para certificação.

Leia Também