Prefeitura oferece curso gratuito de informática

Jovem computador - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e em parceria com Serviço Nacional de Aprendizado Rural (SENAR), está oferecendo um curso gratuito de informática básica. curso será realizado entre os dias 2 de junho e 7 de agosto, com aulas às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 21h, totalizando 48 horas de aprendizado. As aulas acontecerão no CEJA, localizado na Rua Nove de Julho, 1.194, no Centro.

As inscrições poderão ser feitas de 19 a 30 de maio, das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador "Antônio Cabeça Filho", situada na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro. Estão sendo oferecidas 15 vagas.

Para se inscrever, basta comparecer ao local de inscrição com RG, CPF e um comprovante de residência atualizado. É necessário ter idade mínima de 16 anos para participar. No primeiro dia de aula, pedimos que os participantes cheguem às 18h.

Este curso de informática básica tem como objetivo capacitar os participantes com as ferramentas fundamentais da informática, oferecendo uma base sólida para o desenvolvimento de novas habilidades tecnológicas e impulsionando sua entrada no mercado de trabalho.

Leia Também