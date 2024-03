Prefeitura oferece curso gratuito de equitação

Equitação -

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), informa que será realizado nos dias 23 e 24 de março, das 8h às 17h, no Centro Municipal de Atividades Equestres “Vereador Paraná”, localizado na Avenida do Produtor Rural, paralela à Rodovia Domingos Innocentini, km 1, o curso de equitação.

Destinado ao público com 10 anos ou mais de idade, o curso, gratuito, oferece 40 vagas e as inscrições podem ser feitas pelos telefones (16) 3368-7051 ou 99991-9584 ou pelo e-mail gabinete.smaa@saocarlos.sp.gov.br.



A equitação consiste em uma técnica básica e introdutória de montaria em cavalos e exige equilíbrio e concentração do cavaleiro ou amazona, além de gentileza no trato com o animal. É também o primeiro passo para se tornar praticante de esportes equestres de forma profissional.

