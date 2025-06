Prefeitura oferece curso de transformação criativa de roupas e acessórios

Upcycling -

A partir desta quinta-feira (5), o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos abre inscrições para um curso gratuito de Upcycling, voltado à transformação criativa de roupas e acessórios com base no reaproveitamento de materiais.

A iniciativa busca incentivar a criatividade e a sustentabilidade, oferecendo aos participantes a oportunidade de aprender técnicas de costura, customização e modelagem. Durante o curso, serão abordados conceitos como economia circular e o ciclo de vida dos produtos, além de práticas como desmontagem, corte e montagem de novas peças.

As aulas serão realizadas de 11 de junho a 11 de julho, sempre às quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h30 às 12h, nas salas de costura do Fundo Social, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina.

Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 16 anos e, no mínimo, ensino fundamental (mesmo que incompleto). O curso é oferecido por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a quem possui renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais.

Para participar, é necessário não estar matriculado em outro curso do Senac no mesmo horário nem ter abandonado cursos com bolsa nos últimos seis meses.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865 ou presencialmente na sede do Fundo Social de Solidariedade.

