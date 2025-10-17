Prefeitura oferece animais de grande porte para adoção responsável

Cavalo poderá ser adotado - Crédito: divulgação

Em São Carlos, uma nova chance de vida está sendo oferecida a dezenas de animais de grande porte que foram vítimas de abandono e maus-tratos. O Departamento de Controle e Defesa Animal, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, anunciou que 39 equídeos estão disponíveis para adoção responsável. Os animais, entre cavalos, éguas, burros, jumentos, mulas e pôneis, foram acolhidos no Posto Zootécnico Municipal e passaram por tratamento veterinário completo, incluindo vacinação, vermifugação e implantação de microchip.

Desde o início de 2025, já foram realizadas 16 adoções de grande porte, número que reflete o esforço da administração municipal em promover o bem-estar animal e reduzir a superlotação nas instalações públicas. Atualmente, o canil abriga 47 equídeos, dos quais 39 estão aptos para adoção. No total, o departamento cuida de mais de 57 animais de grande porte.

Responsabilidade - Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Paraná Filho, a iniciativa de ampliar as adoções para equídeos começou em 2024, como parte de uma política pública voltada à proteção animal. “Esses animais foram resgatados em situações de risco, muitos deles vítimas de crimes. Hoje estão saudáveis e prontos para receber cuidado e afeto. Mas é fundamental que a adoção seja feita com responsabilidade”, afirma o secretário.

Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, residir em São Carlos ou em municípios num raio de até 100 quilômetros, possuir espaço adequado e comprovar capacidade financeira para manter o animal. A documentação exigida inclui formulário com firma reconhecida, declaração de rendimentos, cópias autenticadas de RG, CPF, comprovante de residência e da propriedade rural onde o animal será abrigado, além de fotos do local e exames veterinários obrigatórios. “A adoção de equídeos não é apenas um ato de acolhimento, mas também uma ação que contribui para o equilíbrio da população animal sob tutela pública”, destaca o secretário Paraná Filho.

O processo de adoção pode ser iniciado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, no Departamento de Controle e Defesa Animal, localizado na Estrada Vicinal Washington José Pêra, nº 3.800.

Leia Também