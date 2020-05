Prefeitura muda o trânsito no cruzamento das avenidas Henrique Gregori e José Pereira Lopes

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Transporte e Trânsito de São Carlos comunica que a partir desta sexta-feira (29/05) as conversões no cruzamento da avenida Henrique Gregori com avenida José Pereira Lopes estarão proibidas. Os motoristas devem usar as novas alças de acesso para fazer as conversões.

Anteriormente que trafegava pela avenida Tancredo Neves podia fazer a conversão à direita para a avenida Francisco Pereira Lopes, a partir de agora somente pela alça de acesso. No sentido oposto, ou seja, bairro/shopping, a conversão para os bairros Botafogo e Zavaglia, também deverá ser realizada pela outra alça de acesso.

