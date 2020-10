Prefeitura libera visitação em cemitérios no feriado de finados

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, comunica que os cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua estarão liberados para visitação 31 de outubro até 4 de novembro, sempre das 8h às 17h.

A medida foi tomada em virtude do Dia de Finados, 2 de novembro, data em que os cemitérios costumam receber um número grande de visitantes. Para que isso não ocorra, já que a recomendação é evitar aglomerações em virtude da COVID-19, a Secretaria de Serviços Públicos está permitindo que as visitas sejam feitas durantes esses 5 dias.

Já limpeza dos túmulos somente será autorizada até sexta-feira (30/10). Já devido a Dengue a administração dos cemitérios solicita que os munícipes evitem água parada nos vasos sobre os túmulos e para que recolham o lixo e deposite nos latões instalados nos locais. Somente será permitida a entrada de pessoas que estiverem usando máscaras faciais de proteção.

AMBULANTES – A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica os ambulantes que pretendem comercializar produtos alimentícios, velas e flores, na Praça do Velório Municipal, de 31 de outubro até 2 de novembro, que o cadastro deve ser feito até a próxima quinta-feira (29/10), na sede da Secretaria localizada na rua Conde do Pinhal, nº 2190, no centro. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 14h às 16h.

De acordo com o diretor de Fiscalização são 30 vagas no geral. “Caso o número de interessados seja maior vamos fazer um sorteio no dia 30 de outubro, às 10h, lá na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano”, explica Rodolfo Tibério Penela, diretor de Fiscalização.

Em virtude da pandemia os espaços e o tamanho das barracas foram padronizados, com 3X3 metros. Todos devem seguir os protocolos sanitários determinados pelo Plano São Paulo. Outras informações sobre o cadastramento podem ser obtidas pelo telefone 3362-1318.

