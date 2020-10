Prefeitura libera terminais de embarque e desembarque na região central

Crédito: Divulgação

As novas coberturas dos pontos de ônibus localizadas na Praça dos Voluntários, tanto na avenida São Carlos quanto na rua Dona Alexandrina, já foram finalizadas e o embarque e desembarque de passageiros já liberados.

A obra começou em março desse ano, porém devido a pandemia do novo coronavírus, o cronograma inicial para entrega das novas coberturas e instalações precisou ser prorrogado.

O modelo anterior foi instalado em 2016 em ferro e policarbonato, porém foi constado um desconforto térmico muito grande. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apontou que a temperatura dentro dos pontos de ônibus da avenida São Carlos e da rua Alexandrina era até 10 graus maior do que fora deles. Com as altas temperaturas, os usuários do transporte solicitaram as mudanças.

A Secretaria de Transporte e Trânsito de São Carlos fez um estudo e constatou a necessidade da troca das coberturas dos pontos. “Na verdade vamos revitalizar a Praça dos Voluntários toda, melhorando a mobilidade urbana, essa é somente a primeira etapa. O projeto também engloba um terminal, um bolsão de estacionamento e mudanças no shopping popular”, explica a secretária Ingridi Ienco Cazella, de Transporte e Trânsito.

O investimento total será de R$ 1,9 milhão com recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), que destina recursos para infraestrutura de transportes e da própria Prefeitura.

