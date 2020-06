Prefeitura libera o trânsito na Comendador Alfredo Maffei na região do novo Fórum

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, finalizou na tarde desta quarta-feira (03/06), o serviço de desassoreamento e recuperação de galerias do córrego do Gregório, no trecho da avenida Comendador Alfredo Maffei na região do novo Fórum.

Na semana passada a Prefeitura entregou a obra de recuperação da rua São Paulo, inclusive liberando a passagem de veículos na via, porém o acesso para avenida Comendador Alfredo Maffei continuava proibido em virtude do trabalho das equipes nessa região do córrego.

A obra foi necessária em virtude das chuvas do início do ano que estouraram as galerias de águas pluviais e causaram o desassoreamento dos córregos, um investimento de R$ 650 mil, com recursos do próprio município.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos a Prefeitura também está realizando o desassoreamento de outros córregos que cortam a cidade. “Essas obras são necessárias em virtude dos estragos causados pelas enchentes e todas estão sendo realizadas com recursos do município, sem ajuda do Governo do Estado ou da União”, ressalta Mariel Olmo.

Na contenção dos taludes para segurar a erosão nos córregos, a Prefeitura está investimento outros R$ 800 mil; na drenagem e recuperação das demais galerias pluviais aproximadamente R$ 200 mil e na construção de novos muros e colocação de grades metálicas na beira dos córregos o gasto chega a R$ 400 mil.

A Secretaria de Transporte e Trânsito já liberou o trecho da avenida Comendador Alfredo Maffei para a passagem de veículos.

