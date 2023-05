Prefeitura lança o programa “São Carlos de Braços Abertos”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou oficialmente o programa “São Carlos de Braços Abertos”. A cerimônia foi realizada na manhã desta quarta-feira, 31, no auditório do Paço Municipal, com a presença de gestores dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) e Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs).

O projeto consiste no desenvolvimento de atividades práticas em diversos locais e que terão representação multidisciplinar para o aprendizado dos alunos são-carlenses, que visitarão prédios públicos e privados com significado histórico, agrícola, científico, industrial, educacional e cultural no município. Alguns locais já estão confirmados no roteiro, que abrange diversos segmentos e proporciona experiências aos visitantes.

O nome “São Carlos de Braços Abertos”, inclusive, veio de uma iniciativa da própria rede municipal de ensino após uma consulta feita pela Secretaria Municipal de Educação. A sugestão de denominação foi elaborada pelos alunos da EMEB Carmine Botta e, posteriormente, acatada pelas demais escolas.

Segundo Roselei Françoso, secretário municipal de Educação, variadas disciplinas e temas poderão ser trabalhados em cada visitação. “O programa não tem como objetivo simplesmente levar as crianças para passear, mas está ligado ao currículo escolar, pois todas as visitas têm alguma conexão com a grade curricular. Temos, por exemplo, que em uma visita ao CDCC/USP podemos desenvolver conhecimentos de ciência e de seres vivos, enquanto no Sítio São João são abordados o plantio e manejo do solo e, na Tecumseh, haverá a visitação ao parque fabril e mencionadas questões como efeito estufa e sustentabilidade”, explica Roselei.

Com isso, as crianças e adolescentes ganharão mais um dispositivo de aprendizagem diferenciado na educação municipal. “É uma motivação muito grande para a rede municipal de ensino poder desenvolver atividades que, muitas vezes, não são possíveis de se realizar dentro dos laboratórios escolares. Temos o dever de oferecer à criança o que é um direito dela, com atividade prática e lúdica com a melhor aprendizagem possível”, finaliza o secretário.

O programa “São Carlos de Braços Abertos” tem o apoio Fundação Pró-Memória, SAAE, Horto Florestal, Parque Ecológico, Centro de Cultura Afro “Odette dos Santos”, Museu “Mário Tolentino”, CDCC/USP, Biblioteca Comunitária da UFSCar, Fazenda Pinhal, Sítio São João e Tecumseh do Brasil.

Na abertura, também estiveram presentes os secretários de Meio Ambiente, Nino Mengatti e de Administração Regional, Walcinyr Bragatto e a diretora regional de ensino, Débora Blanco, além de representantes das demais entidades e empresas parceiras.

Leia Também