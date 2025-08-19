Prefeitura lança Comitê Intersetorial da Primeira Infância

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Especial de Infância e Juventude, lança nesta sexta-feira (22), às 9h, no Paço Municipal, o Comitê Intersetorial da Primeira Infância. O grupo foi instituído pela Portaria nº 1667 e reúne representantes das áreas de saúde, educação e assistência social, com a missão de formular e implementar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral de crianças de zero a seis anos.

O comitê funcionará como um espaço de diálogo e de tomada de decisões conjuntas, promovendo a troca de informações e experiências entre os diferentes setores envolvidos na proteção e promoção da infância.

O evento de lançamento contará com a presença da vereadora de São Paulo, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, menina assassinada em 2008 — que ministrará a palestra “O Silêncio que Grita”. O projeto desenvolvido por ela busca dar voz às crianças vítimas de abuso e exploração, promovendo campanhas de conscientização em escolas e comunidades, além de orientar sobre formas de denúncia e incentivar a educação contínua para a prevenção da violência. Atualmente, a vereadora também preside a Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude na Câmara Municipal de São Paulo.

Para o secretário Especial de Infância e Juventude de São Carlos, Emerson Leandro de Moraes, a criação do comitê representa um passo importante na integração de esforços para ampliar a efetividade das políticas públicas voltadas à infância.

“A vereadora realiza um trabalho fundamental, e o comitê chega para fortalecer a proteção das crianças, combater desigualdades e assegurar seu pleno desenvolvimento”, destacou.

