Prefeitura irá fornecer estrutura e segurança na Cavalgada Solidária

Crédito: Divulgação

No final da tarde de segunda-feira, 20, integrantes da Comissão Paixão Sertaneja estiveram na Prefeitura Municipal de São Carlos com o secretário municipal de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, para definir os detalhes finais da estrutura de segurança e organização da 5ª Cavalgada Solidária.

“O prefeito Airton Garcia pediu para oferecer a estrutura necessária para comportar os participantes de São Carlos e região. A cavalgada tem um apelo ímpar e virou um evento regional. A Prefeitura mobilizará vários setores para a organização”, afirmou Ferraz.

Secretarias de Segurança Pública, Comunicação, Serviços Públicos, Agricultura e Abastecimento e Trânsito também estarão mobilizadas na organização do evento juntamente com a Polícia Militar. A cavalgada faz parte do calendário oficial do município e acontece no próximo dia 9 de fevereiro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também