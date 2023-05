Prefeitura investirá mais R$ 3 milhões para recapear novas vias públicas

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos informa que está aberta a Licitação, na modalidade Tomada de Preços N°08/2023, para a contratação de empresa de engenharia para realizar obras de recapeamento de trechos de vias públicas na região dos bairros Antenor Garcia, Parque Industrial, Jardim Hikari e na avenida São Carlos.

O edital determina que o valor máximo fixado para a contratação é de R$ 3.259.708,70 e que os envelopes referentes a esta Licitação serão recebidos e protocolados no setor de licitações da Prefeitura até às 9h do próximo dia 17 de maio.

Os recursos investidos nesse recape de aproximadamente 38 mil metros quadrados de vias públicas são provenientes de emendas parlamentares do deputado Paulinho da Força (R$ 1.519.480.94), do deputado Itamar Borges (R$ 352 mil), deputado Carlos Sampaio (R$ 675 mil), deputado Fernando Capes (R$ 433,8 mil) e Casa Civil (R$ 278,5 mil).

De acordo com o secretário de Governo, Netto Donato, outros processos licitatórios ainda serão abertos para que o serviço atenda mais vias. “Por determinação do prefeito Airton Garcia até o último dia do seu Governo o recape continua. Recentemente também anunciamos R$ 2,07 milhões para obras de recape nos bairros Jockey Clube, Jardim Paulistano e Jardim Tangará, no condomínio de chácaras Val Paraíso e em Água Vermelha, sendo que no distrito o serviço já foi realizado em 4 mil metros de vias públicas, um investimento de R$ 360 mil”, disse Netto.

“Na primeira gestão do prefeito Airton Garcia foram recapeados mais 3.700 quarteirões em 27 bairros de São Carlos, o que corresponde a cerca de 280 quilômetros de asfalto novo, um investimento de mais de R$ 70 milhões. Nesta segunda gestão ele também nos solicitou a continuidade do programa. A intenção é recapear 90% das ruas da cidade até o final do mandato”, reforçou Muller.

Confira quais trechos de vias públicas receberão o recape:

No Antenor Garcia serão 17 mil metros quadrados de recape nas ruas Luiz Paulino dos Santos, no trecho entre o início da rua até a rua Bruno Pauka; na rua José Geraldo Machado do início da rua até a rua Bruno Pauka; na rua Bruno Pauka no trecho da rua Izak Fálgen até a rua Maria Eugênia Fabiano e na rua José Freitas de Souza no trecho da avenida Tetracampeonato até a avenida Arnoldo de Almeida Pires.

No Jardim Hikari serão 15 mil metros quadrados de recape nas ruas Luigi Mazziero, no trecho entre as ruas Rodolpho Luporini e Ítalo Paino; rua Romildo Bruno no trecho entre as ruas Juliano Parolo e Ernestino Block; rua José Favoretto no trecho entre a avenida Elisa Gonzales Rabelos e rua Ítalo Paino; rua Vicente Petrilli no trecho entre as ruas José Favoretto e José Calijuri e rua João Tonissi da avenida Elisa Gonzales Rabelo até a rua Pedro Cavarette.

Já na região central da cidade serão 5 mil metros quadrados de recape na avenida São Carlos no trecho da rua Raimundo Correia até a rua Bento Carlos.

