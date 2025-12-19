Prefeitura investe mais de R$ 4,6 milhões na construção de novas USFs no Cidade Aracy e Romeu Tortorelli

A Prefeitura de São Carlos assinou, nos meses de novembro e dezembro de 2025, dois contratos para a construção de novas Unidades de Saúde da Família (USFs), que irão substituir as atuais estruturas em funcionamento nos bairros Cidade Aracy e Romeu Tortorelli. O investimento total ultrapassa R$ 4,6 milhões, com prazos de execução que variam entre 360 e 720 dias.

No Cidade Aracy, será construída a USF José Fernando Petrilli Filho, sob responsabilidade da empresa Atitude Engenharia Ltda, com investimento de R$ 2,190 milhões e prazo de conclusão de 360 dias. Já a USF Romeu Tortorelli ficará a cargo da Fragalli Engenharia Ltda, com valor de R$ 2,420 milhões e prazo de execução de 720 dias.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, destacou que as novas unidades seguem o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde e representam um avanço significativo no atendimento à população.

“Nós estamos seguindo o projeto do padrão do Ministério da Saúde, que já funciona em outras unidades do município. Vai ser um ganho muito importante para a população, porque as duas novas unidades vão substituir estruturas inadequadas e dobrar a capacidade de atendimento”, afirmou.

O secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, ressaltou o método construtivo adotado nas obras.

“São equipamentos públicos que vão dobrar a capacidade de atendimento e o método construtivo é inovador: alvenaria por fora e drywall por dentro”, explicou.

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou que as obras atendem a reivindicações antigas dos moradores das duas regiões.

“São demandas antigas da população e nosso governo, com menos de um ano, conseguiu realizar a licitação. Hoje é um dia importante, com a emissão da ordem de serviço para que as empresas iniciem os trabalhos. Saímos do aluguel de casas precárias e passamos a ter prédios planejados e organizados, pensados como equipamentos de saúde”, disse.

Já o prefeito Netto Donato enfatizou o compromisso da gestão em ampliar a rede municipal de saúde e encerrar o uso de imóveis alugados e inadequados.

“Assinamos a ordem de serviço para duas novas unidades, no Romeu Tortorelli e no Grande Cidade Aracy. Assim vamos tratar a população de forma acolhedora e respeitosa, além de oferecer melhores condições de trabalho para os servidores. É importante também que a Prefeitura saia do aluguel de duas unidades”, destacou.

As novas USFs irão substituir unidades improvisadas que atualmente funcionam em casas alugadas, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo infraestrutura adequada tanto para as equipes de saúde quanto para os pacientes. A previsão é que as obras sejam concluídas até o início de 2027.

