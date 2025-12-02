Prefeitura investe mais de R$ 2,7 milhões em reformas de Cemeis; Marmorato é o primeiro a ser concluído

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, concluiu a reforma emergencial do telhado do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) João Jorge Marmorato, na Vila Isabel. A intervenção foi necessária após o vendaval registrado em 22 de setembro, quando ventos de até 75 km/h destelharam a unidade, provocaram alagamentos em salas e danificaram parte da fiação elétrica. Por segurança, as aulas foram suspensas no dia seguinte e os 140 alunos, de 4 a 6 anos, foram temporariamente transferidos para o Clube da Electrolux, próximo à escola.

Os serviços foram executados pela empresa Pontual Construção e Limpeza Ltda., com investimento de R$ 99.616,44. A obra incluiu retirada de telhas danificadas, reconstrução da estrutura e instalação de nova cobertura em telhas de cimento reforçado, além de calhas, rufos e selantes para vedação.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, o resultado superou as expectativas. “Foi realizada a retirada de todas as telhas e infraestruturas danificadas, refeita a estrutura e feito todo o telhamento. Nas últimas chuvas e temporais que tivemos, a estrutura se manteve firme e não houve nenhum tipo de intercorrência”, afirmou. O atendimento no Cemei foi restabelecido em 5 de novembro. “A infraestrutura realizada foi feita de modo muito bom pela empresa. Nenhuma chuva em novembro afetou ou danificou novamente o telhado”, completou.

Nova obra no Cemei Amélia Meireles Botta

Enquanto o Marmorato retoma a rotina, outra escola da rede passa por obras de maior porte. O Cemei Amélia Meireles Botta, no Santa Felícia, iniciou a reforma completa de sua cobertura, contratada por meio de concorrência pública. A execução está a cargo da Construtora Ferreira, com investimento de R$ 197 mil. A obra envolve a demolição da estrutura antiga, instalação de novas telhas, reforços estruturais e limpeza final.

Rede municipal recebe série de melhorias

Além dessas intervenções, outras unidades de educação infantil também estão sendo revitalizadas:

Cemei José de Campos Pereira (Aracy): pintura interna e externa, reposição de revestimentos e rede elétrica — investimento de R$ 388.971,89.

Cemei João Muniz (Cruzeiro do Sul): pintura, revisão do telhado, troca de portas, melhorias em banheiros e revisão elétrica — R$ 542.727,90.

Cemei Profª Marli de Fátima Alves (Santa Maria II): melhorias diversas — R$ 209.332,17.

Cemei Benedito Aparecido da Silva (Aracy): intervenções estruturais — R$ 286.051,23.

Cemei Otávio de Moura (Cruzeiro do Sul): pacote de reformas e revitalização da piscina — total de R$ 1.131.801,29, sendo R$ 41 mil destinados especificamente à área aquática.

O prefeito Netto Donato destacou que as ações representam um compromisso permanente com a comunidade escolar.

“Esses investimentos representam mais do que obras. Representam cuidado, respeito e compromisso com as famílias e com o futuro de São Carlos. A Educação é prioridade na nossa gestão, e vamos continuar trabalhando para que cada escola da rede municipal ofereça condições dignas, seguras e acolhedoras. Seguiremos firmes para entregar uma cidade melhor para toda a população”, afirmou.

