Prefeitura investe em rádios digitais para o Samu

Dr Marcio Gomes: Uma comunicação eficiente, é essencial para passarmos o estado de saúde do paciente e seu encaminhamento para os hospitais - Crédito: Divulgação/PMSC

Buscando uma melhor comunicação entre as unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), Hospital Universitário e a Santa Casa, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu novos rádios digitais.

No total foram investidos, com recursos do próprio município, R$ 188.999,00 que contemplou a compra dos rádios de frequência digital, antenas e bases fixas que irão melhorar significantemente a qualidade na comunicação durante os atendimentos de urgência e emergência. De acordo com o médico do SAMU, Márcio Gomes, o sistema analógico apresentava problemas em alguns locais mais distantes da cidade, muitas vezes perdendo o sinal de comunicação. “Com a migração do sistema analógico para digital, teremos um grande ganho na comunicação durante todo o processo de socorro feito pelo SAMU. Uma comunicação eficiente, é essencial para passarmos o estado de saúde do paciente e seu encaminhamento para os hospitais. Muitas vezes, tínhamos que usar o telefone celular para completar esse processo, pois a comunicação era falha em alguns locais”, disse o médico.

“A base do SAMU recebe diariamente 110 chamadas por meio do telefone 192, que são repassadas para as 6 unidades móveis e as 2 motolâncias que ficam estacionadas em pontos estratégico no município e no distrito de Santa Eudóxia”, explica Isabel Lima, supervisora do SAMU.

Segundo o secretário de Saúde, Marcos Palermo, a digitalização no sistema de comunicação de rádios era uma reivindicação antiga. “Com todo o apoio do prefeito Airton Garcia, a digitalização do sistema de comunicação do SAMU, já estava em nossos planos. A nitidez em uma comunicação de socorro é de suma importância, e deve prevalecer assim”, concluiu o secretário.

A digitalização da frequência de rádio, além de melhorar todo o sistema de comunicação dos atendimentos, também irá preservar a identidade dos pacientes, já que os rádios digitais são mais seguros em relação as frequências emitidas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também