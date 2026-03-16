Prefeitura intensifica operação tapa-buraco após chuvas e amplia serviços do programa São Carlos Mais Bonita

A Prefeitura de São Carlos iniciou nesta segunda-feira (16) o cronograma da operação tapa-buraco, uma das frentes de trabalho do programa São Carlos Mais Bonita. As equipes começaram os serviços após o período de chuvas intensas registrado nos últimos dias no município.

De acordo com o planejamento elaborado pela administração municipal, os primeiros atendimentos priorizaram pontos considerados mais críticos da cidade. Entre eles está o buraco que se abriu na Avenida Trabalhador São-Carlense, nas proximidades do Terminal Rodoviário, além das entradas dos bairros Samambaia e Cidade Aracy. As equipes de tapa-buraco do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) também estão atuando para atender o cronograma do programa.

Outras equipes trabalharam no centro expandido da cidade, realizando reparos em vias de grande circulação, como a Rua Dona Alexandrina e a Avenida Miguel Petroni, na região da UNICEP, além de outras ruas e avenidas com intenso fluxo de veículos.

O programa também avançou com serviços de roçada em diferentes regiões do município. As equipes atuaram na Avenida Bruno Ruggiero, no bairro Santa Felícia; na Rua Larga, na Vila Prado; na Praça da ACISC, na região da Cardinalli; na pista de atletismo do distrito de Água Vermelha e em áreas da zona leste.

No bairro Douradinho foi realizada a poda de árvores nas principais avenidas, seguida pela coleta de massa verde. O serviço também ocorreu na Avenida Dr. Carlos Aníbal Brassi e na Rua Totó Leite.

A programação incluiu ainda a limpeza do Córrego Sorregotti, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no trecho entre a rotatória da Cardinalli e a Praça Outubro Rosa. Já a equipe de recuperação ambiental realizou intervenções no Jardim Paulista, na Rua Coroliano José Gilbertoni.

Segundo o prefeito Netto Donato, o trabalho faz parte de um esforço amplo para recuperar e manter a cidade em boas condições após os danos provocados pelas chuvas. “As equipes estão atuando de forma planejada, priorizando inicialmente os pontos mais críticos e as vias de maior circulação”, afirmou.

O assessor de gabinete da Prefeitura, João Muller, destacou que o programa São Carlos Mais Bonita reúne diversas frentes de manutenção urbana e representa um investimento importante para melhorar a mobilidade, a limpeza e a qualidade dos espaços públicos em toda a cidade.

O programa prevê a realização de cerca de 3 mil operações até dezembro de 2026, envolvendo serviços como tapa-buraco, capinação, roçagem, cata-treco, recuperação de praças, poda e supressão de árvores, além da limpeza de córregos e bueiros, modernização da iluminação pública e recapeamento de vias.

Para a execução da operação tapa-buraco, a Prefeitura contratou mais de 20 mil metros quadrados de serviços, com investimento de R$ 2.976.043,56. Já para roçagem e limpeza de áreas verdes foram contratados 24.067.782,06 m², sendo 7.800.000 m² de roçada manual, 10.224.489,78 m² de roçada mecanizada e 6.043.292,28 metros de varrição, totalizando investimento de R$ 10.804.512,00.

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