Prefeitura intensifica aÃ§Ãµes de zeladoria com foco na zona leste e regiÃ£o central

A Prefeitura de São Carlos deu continuidade, nesta terça-feira (17), às ações do programa “São Carlos Mais Bonita”, com uma série de serviços de zeladoria urbana em diferentes regiões do município, especialmente na zona leste e na área central.

As equipes de tapa-buraco foram mobilizadas para atender ruas do centro e vias consideradas críticas, além de bairros da zona leste. Paralelamente, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) realizou reparos em diversos pontos da cidade, incluindo as ruas Durvalino Gonçalves da Silva, Paraguai, Hipólito José da Costa, Francisco Crestana, Primo Lazzarini, Rafaela Saldanha, Augusto Maria Patrizzi, Manoel Martins, Gevaert Carli de Campo, Lauriberto Duarte, Ayer Nociti, além das avenidas Araraquara e João Neves Carneiro.

Os serviços de roçada também avançaram em ampla área da zona leste e em locais estratégicos, como a avenida Bruno Ruggiero, rua Larga, Praça Santo Antônio e avenida Dr. Heitor José Reali. As ações incluíram limpeza de canteiros centrais, rotatórias e campos de futebol, além de intervenções no Jardim Real e no distrito de Água Vermelha. Ao todo, sete frentes de trabalho atuaram nessas atividades.

Na região do Terminal Rodoviário, foi realizada uma limpeza completa dos canteiros, com a retirada de resíduos descartados irregularmente, como restos de alimentos, embalagens e lixo doméstico. Já os cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua receberam serviços de capinação e remoção de massa verde.

As equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana também executaram pintura de sinalização de solo nos bairros Jardim Tangará e São Rafael, contemplando vias como Antônio Flosi, Teotônio Vilela, Arnaldo Solci e Antônio Talarico. No período noturno, os trabalhos seguem na avenida São Carlos, com continuidade prevista para esta quarta-feira (18) em bairros da zona leste.

A limpeza de bueiros foi concentrada no bairro Douradinho, enquanto equipes de poda, supressão de árvores, recuperação de praças e capinação mantiveram atuação contínua na zona leste. Já a limpeza de córrego prossegue na região da avenida Comendador Alfredo Maffei.

Segundo a Prefeitura, o programa “São Carlos Mais Bonita” prevê a realização de cerca de 3 mil operações até dezembro de 2026, com o objetivo de intensificar os serviços de zeladoria e melhorar as condições urbanas em toda a cidade.