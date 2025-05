Prefeitura intensifica ações de limpeza e combate à dengue

Servidores em ação na retirada de lixo de terrenos em São Carlos - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, através das secretarias de Saúde, Conservação e Qualidade Urbana, Gestão da Cidade e Infraestrutura, Segurança Pública e Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal, realizou nesta quarta-feira, 7, uma operação especial de limpeza em terrenos particulares cujos proprietários não atenderam às notificações prévias e já foram multados.

Esta ação intensifica os esforços contínuos da Prefeitura em toda a cidade, visando não apenas um ambiente urbano mais limpo e a prevenção de enchentes, mas, principalmente, o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da diversas arboviroses.

Diariamente, equipes municipais realizam a coleta de lixo domiciliar, varrição e remoção de materiais inservíveis nas vias públicas. A fiscalização é constante para garantir o cumprimento das leis municipais relativas ao descarte adequado de entulho e grandes volumes de lixo comercial, bem como a manutenção da limpeza de terrenos baldios ou abandonados.

A Lei nº 21.825, de autoria do vereador Bruno Zancheta, fortaleceu as diretrizes sobre a obrigatoriedade de limpeza de imóveis particulares, construídos ou não, e a execução de calçadas.

O secretário de Conservação e Qualidade Urbana, Leonardo Orlando, ressaltou sobre a importância desta operação. "O objetivo principal dessa tarefa é mais uma fase do nosso combate à dengue no município de São Carlos. Hoje faremos a limpeza de alguns terrenos privados que alguns moradores não realizaram, já foram notificados, multados e mesmo assim não realizaram, e saúde é prioridade dentro do governo do prefeito Netto Donato".

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, enfatizou que essa é uma ação muito importante, não só para a saúde do município, mas para a sociedade de São Carlos. “Quando se trabalha em equipe, porque o combate da dengue não é só uma missão da Secretaria de Saúde, mas dos serviços públicos, da zeladoria, da segurança pública, da sociedade também, tem grande importância nessa prevenção. E isso mostra que o governo Netto Donato é um governo unido, que trabalha em conjunto, sempre para o melhor da sociedade de São Carlos".

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Martins, complementou: “É uma importante estratégia para que a gente possa realmente atuar na limpeza urbana, eliminando os criadouros e, com isso, eliminando a água parada e reduzindo o número de casos de dengue no município”.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela, informou sobre as recentes alterações na legislação municipal referente à limpeza de terrenos. O prazo para a realização da limpeza foi estabelecido em 15 dias, e houve um reajuste nos valores das multas. A principal mudança é que, após o descumprimento do prazo, a Prefeitura realizará a limpeza, cobrando do proprietário uma multa de R$ 10,00 por metro quadrado pela não realização da limpeza, acrescida de R$ 20,00 por metro quadrado pelo serviço executado pela Prefeitura. “Diante do período de calamidade pública devido aos altos índices de dengue, a Prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal e o Ministério Público, iniciou uma operação especial, começando pela limpeza hoje de 10 terrenos cujos proprietários não atenderam às notificações”.

A população pode contribuir denunciando terrenos baldios em situação de abandono através do telefone da Ouvidoria Municipal (16) 3362-1080, ou pelo site da Prefeitura de São Carlos.

