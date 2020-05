Prefeitura instala novas câmeras de videomoniramento com leitor de placas de veículos

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de São Carlos está expandindo o sistema de videomonitoramento do município com a instalação de novas câmeras LPR - Licence Plate Recognition -, com detecção de placas de veículos em imagens e streamings em tempo real.

No total serão instalados 4 novos equipamentos, porém 2 câmeras já foram instaladas, uma na rua Jesuíno de Arruda e outra na região do bairro Botafogo. As outras duas serão instaladas nas mesmas vias, porém no sentido contrário.

De acordo com o chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Paulo César Belonci, os equipamentos não fazem leitura de velocidade. “O objetivo não é atuação de trânsito e sim para fins criminais. Elas identificam o veículo pela leitura da placa, repassam as informações para a central, os dados são enviados para a Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo que gerencia o Sistema Detecta, que verifica se o veículo foi roubado ou furtado, envolvido em sequestro ou outro tipo de crime. As informações são automaticamente repassadas para a central da nossa Guarda Municipal, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil”, explica Belonci.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, lembra que o município é integrado ao Sistema Detecta desde 2018. “O Detecta é um sistema de monitoramento inteligente, o maior Big Data (conjunto de informações armazenadas) da América Latina, que integra bancos de dados das polícias paulistas, como os registros de ocorrências, Fotocrim (banco de dados de criminosos com arquivo fotográfico), cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Departamento Estadual de Trânsito, registro de veículos furtados, roubados e clonados. É um trabalho e uma ferramenta muito importante para a segurança pública”, finaliza o secretário.

No total o sistema de videomonitoramento de São Carlos é composto por 49 câmeras de vídeo e 7 radares de velocidade com sistema OCR (Optical Character Recognition), tecnologia para reconhecer caracteres.

