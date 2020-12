Prefeitura injeta R$ 8 milhões na economia local com a segunda parcela do 13º salário

Calçadão de São Carlos: 13º salário deve impulsionar vendas no comércio da cidade - Crédito: Arquivo/SCA

A Prefeitura de São Carlos depositou nesta quinta-feira (10/12), a segunda parcela do 13º salário aos servidores públicos da administração direta e indireta. Para efetuar o pagamento dessa primeira parcela do 13º salário, o município de São Carlos está disponibilizando R$ 8 milhões, só referente administração direta.

A primeira parcela foi antecipada e paga em 31 de agosto, quando o município de São Carlos disponibilizou R$ 7.776.163,28. De acordo com a lei o benefício pode ser pago em duas parcelas, sempre em 30 de novembro e 20 de dezembro, porém com o rígido controle entre despesa e receita pelo quarto ano consecutivo a Prefeitura está antecipando as duas parcelas do benefício trabalhista.

De acordo com o secretário de Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes, apesar da pandemia do novo coronavírus, com controle orçamentário e financeiro foi possível a antecipação do benefício. “O 13º é um direito do trabalhador, mas esse ano o esforço da administração para antecipar as duas parcelas foi pensado também para ajudar na recuperação da economia local”.

Os valores referentes ao 13º foram depositados na conta corrente de cada um dos 4.600 servidores, incluindo pensionistas e aposentados.

