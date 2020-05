Prefeitura inicia serviço de tapa-buraco no Romeu Tortorelli

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou nesta terça-feira, dia 19 de maio, o tapa-buraco nas vias do bairro Romeu Tortorelli. As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) também trabalham no local finalizando a troca das redes de água e esgoto. Um novo coletor de esgoto também já foi instalado pela autarquia na rua Odete dos Santos.

Após a finalização desses serviços a empresa licitada pela Prefeitura de São Carlos começa o recapeamento das ruas. A etapa faz parte do convênio estabelecido entre o município e a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA, no valor de R$ 20 milhões. O serviço era para ter sido realizado no fim de março, porém devido as medidas tomadas e decretos municipais editados para conter a disseminação do novo coronavírus, todos os trabalhos foram suspensos, inclusive das empresas prestadoras de serviços licitadas pelo município.

“Estamos retomando os serviços com segurança e com distanciamento indicado, com o uso de EPIs , inclusive máscaras. Vamos realizar o trabalho em todas as vias do Tortorelli, deixando tudo pronto para a equipe do recape entrar, que também vai trabalhar seguindo todas as regras sanitárias indicadas em virtude da COVID-19. Pedimos aos moradores que mantenham a distância das equipes e se necessário falar com alguém é imprescindível o uso da máscara facial. Pretendemos finalizar o tapa-buraco em todo bairro em 15 dias”, explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

“Precisamos terminar essa etapa dos R$ 20 milhões para depois iniciarmos uma etapa maior ainda, um investimento de R$ 30 milhões com recursos do Banco do Brasil, que vai possibilitar o recape de outros 1.500 quarteirões. Vamos ter fé que essa pandemia vai passar para podermos entregar mais esse benefício para a população de São Carlos”, acredita o prefeito Airton Garcia.

Na próxima etapa serão atendidos outros 27 bairros: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Paulista, Jardim Bandeirantes, Acapulco, São Carlos III, Ipanema, Santa Mônica, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Portal do Sol, Cardinalli, Bicão, Vila Nery, Centro (trechos da ruas XV de Novembro, Carlos Botelho e Rui Barbosa), Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Samambaia, Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Itamarati, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também