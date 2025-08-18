Prefeitura inicia revisão do Plano Diretor com foco em infraestrutura e mobilidade urbana

A Prefeitura de São Carlos dará início, no próximo dia 3 de setembro, ao processo de revisão do Plano Diretor Estratégico, documento que orienta o crescimento urbano da cidade pelos próximos dez anos. O primeiro encontro ocorrerá na Fundação Educacional São Carlos (FESC), a partir das 18h, com o tema “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”. Outras audiências públicas estão previstas até dezembro, abordando diferentes eixos do planejamento urbano.

Segundo o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, esta fase será dedicada à escuta da população. “A audiência do dia 3 marca o início de um processo participativo, transparente e estruturado, que se estenderá até o final do ano. A meta é construir um instrumento que reflita as necessidades reais da cidade”, destacou.

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, ressaltou a oportunidade de integrar o planejamento viário ao Plano Diretor. “Queremos garantir deslocamentos mais seguros, eficientes e inclusivos, evitando soluções improvisadas e promovendo qualidade de vida”, afirmou.

Para contribuir com o debate, o especialista Israel Belleza, da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, destacou a importância da integração entre o Plano Diretor e o Plano de Mobilidade Urbana. “Essa articulação é fundamental para evitar expansão desordenada, reduzir custos e promover inclusão social. Mobilidade não é apenas um problema técnico, mas uma questão social ligada ao acesso à saúde, educação, trabalho e lazer”, explicou.

Belleza também enfatizou o papel da comunidade nas discussões. “Mais do que um requisito legal, o envolvimento popular fortalece o direito à cidade e torna as decisões mais legítimas. A escuta ativa ajuda a identificar gargalos e prioridades locais”, acrescentou.

O prefeito Netto Donato reforçou que a revisão é estratégica para o futuro de São Carlos. “Estamos diante de uma oportunidade de ouvir a população e incorporar novas demandas. Queremos uma cidade que cresça com responsabilidade, planejamento e qualidade de vida”, concluiu.

