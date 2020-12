Prefeitura inicia recuperação da Rua Episcopal

O trabalho de recuperação do asfalto e das galerias de águas pluviais, também será realizado em outros pontos da avenida Comendador Alfredo Maffei e no Bairro Lagoa Serena

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciou da tarde desta sexta-feira (04/12), as obras de recuperação do asfalto e das galerias de águas pluviais na rua Episcopal, próximo ao calçadão.

Todas as obras de recuperação dos estragos causados pelas enchentes, na região central da cidade, faz parte do Decreto de Situação de Emergência declarado pelo município para que os locais públicos atingidos sejam recuperados com recursos próprios o mais breve possível.

Durante vistoria no local, o secretário municipal de Serviços Públicos, Mariel Olmo, conversou com a equipe de engenheiros da empresa contratada para realizar emergencialmente os serviços, e conferiu a retirada do asfalto deteriorado pelas chuvas e as galerias de águas pluviais danificadas.

“Pelo que analisamos, não tivemos prejuízos com as galerias de esgoto, apenas em parte das galerias de águas pluviais e do asfalto. Já estamos trocando todas as tubulações danificadas e reestabelecendo a base do asfalto. Vamos trabalhar o final de semana todo para liberar o acesso para aos carros o quanto antes. É uma determinação do prefeito Airton Garcia”, garante o secretário.

Além da rua Episcopal, o secretário também acrescentou que os trabalhos irão se estender para outras ruas danificadas na região central, como três locais da avenida Comendador Alfredo Maffei, e também, vias do bairro Lagoa Serena.

A previsão é que os trabalhos na rua Episcopal sejam concluídos a partir da próxima semana, e no prazo aproximado de 30 dias, todos os locais públicos danificados pelas enchentes.

