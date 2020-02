Prefeitura inicia recapeamento do Jardim Centenário

A Prefeitura de São Carlos começou na última terça-feira (4/2) o recapeamento das ruas do Jardim Centenário. A etapa faz parte do convênio estabelecido entre o município e a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA, no valor de R$ 20 milhões.

As ruas do Jardim Centenário não receberam o serviço no final do ano passado porque foi necessária a intervenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que realizou a troca das redes de água e esgoto para permitir a execução posterior do recapeamento.

O bairro Pacaembu também vai ser recapeado e os serviços devem começar ainda essa semana. Os bairros Cruzeiro do Sul, Romeu Tortorelli e Santa Paula também fazem parte desse cronograma, totalizando a recuperação 956 quarteirões na etapa dos R$ 20 milhões.

Desde 2017 a Prefeitura vem investindo no serviço de recape. Com recursos próprios, emendas parlamentares e participação do Governo do Estado, outros 745 já foram recuperados, totalizando 1.701 quarteirões recuperados.

Em 2020 também serão recapeados mais 1.500 quarteirões e atendidos outros 27 bairros com o financiamento conquistado junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 30 milhões. Nessa etapa receberão os serviços os seguintes bairros: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Paulista, Jardim Bandeirantes, Acapulco, São Carlos III, Ipanema, Santa Mônica, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Portal do Sol, Cardinalli, Bicão, Vila Nery, Centro (trechos da ruas XV de Novembro, Carlos Botelho e Rui Barbosa), Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Samambaia, Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Itamarati, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário.

