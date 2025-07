Prefeitura inicia pavimentação na rua Miguel Petrucelli no Jardim Ipanema

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, deu início nesta sexta-feira (18) às obras de pavimentação da Rua Miguel Petrucelli, no bairro Jardim Ipanema. A intervenção abrange cerca de 200 metros de extensão, no trecho entre a Avenida Otto Werner Rösel e a rotatória da própria via. A liberação total ao tráfego está prevista para sábado (19).

Segundo o secretário Michael Yabuki, o objetivo da obra é melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e garantir maior fluidez na mobilidade urbana. “Essa é uma via importante para o bairro, utilizada diariamente por moradores e condutores. A pavimentação vai facilitar bastante a circulação e reduzir os transtornos enfrentados pela população”, afirmou.

O investimento é de aproximadamente R$ 240 mil, fruto de contrapartida da empresa ADN Construtora, como parte de um empreendimento imobiliário no município. Os recursos foram direcionados pela pasta para fortalecer a infraestrutura viária. O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, reforçou que a obra atende a uma demanda antiga da comunidade e representa avanço na valorização do bairro. A Prefeitura orienta os motoristas a respeitarem a sinalização provisória durante os trabalhos.

Leia Também