Prefeitura inicia nova etapa de recape no distrito de Água Vermelha

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou nesta quinta-feira (27/04), mais uma etapa de recapeamento no distrito de Água Vermelha. O recape está sendo feito em 4 mil metros de vias públicas, um investimento de R$ 360 mil.

O secretário de Obras Públicas, João Muller, ressalta que o recape foi uma determinação do prefeito Airton Garcia e houve também contribuição do vereador licenciado Roselei Françoso, atual secretário municipal de Educação, que fez gestão junto a Prefeitura para que uma parte dos recursos do duodécimo da Câmara Municipal fosse investido no custeio das obras no distrito de Água Vermelha.

“Vale lembrar que o recape está sendo feito com parte da devolução do duodécimo e com demais recursos do município e a nossa expectativa é a de que o serviço, que teve início pela avenida Bela Cintra, seja concluído nesta sexta-feira”, disse João Muller.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, que na condição de vereador destinou recursos para o recapeamento, ressaltou que os investimentos da Prefeitura na recuperação viária do distrito foram expressivos. “Já havia sido feita a recuperação de 80% das ruas do distrito na primeira do recape, e agora serão contempladas a rua 30 de junho, uma parte da Estrada do Lobo e a avenida Bela Cintra. Um importante investimento para Água Vermelha”, agradeceu Roselei Françoso.

Na primeira etapa de recapeamento no distrito a Prefeitura investiu R$ 236.013,00.

