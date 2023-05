Prefeitura inicia limpeza dos cemitérios municipais

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos iniciou a limpeza dos cemitérios municipais, enviando equipes para realizar diversos serviços e, consequentemente, promover a manutenção destes espaços.

No caso do cemitério Santo Antônio de Pádua, na Vila Prado, a limpeza já foi finalizada. No local, a Secretaria de Serviços Públicos efetuou, nos últimos dias, o serviço de capinação e limpeza das quadras.

Já nesta terça-feira, 2, as equipes se deslocaram para iniciar os serviços no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, na Vila Marina, onde também serão feitas capinação e limpeza das quadras nos próximos dias.

Leia Também