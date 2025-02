Prefeitura inicia fiscalização em ônibus do transporte coletivo

Crédito: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (17), agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana realizaram fiscalização nos ônibus do transporte coletivo municipal. A ação ocorreu na garagem da empresa Rigras e tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros e a qualidade do serviço prestado pela empresa concessionária.



Durante a operação, foram verificadas condições dos veículos, documentação e acessibilidade. Além disso, os agentes conferiram o estado de conservação dos coletivos, incluindo itens obrigatórios e a higiene interna.



De acordo com o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, a operação é fundamental para coibir irregularidades e assegurar um transporte público mais eficiente. “O objetivo do prefeito Netto Donato é garantir que os usuários tenham um transporte seguro e digno. Vamos continuar realizando ações como essa regularmente", afirmou.



O secretário disse, ainda, que fez um cronograma para realizar as fiscalizações e que elas estão previstas em contrato. “Vamos fiscalizar até 4 veículos por dia para não causar transtorno no serviço ofertado. A vistoria está sendo realizada pelos agentes de trânsito e pelo nosso diretor de Transporte, Thyago Genari da Silva. Eles fazem um checklist e verificam tudo como ar-condicionado, bancos, barra de direção, botões, rampa de acessibilidade, pneus, caixa, farol, lanternas e freio.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou, também, que a fiscalização será realizada em todos os veículos da frota. A previsão é que termine na primeira semana de abril. “Sempre visando assegurar que a empresa cumpra com suas obrigações e ofereça um serviço de qualidade para a população”, finaliza Michael Yabuki.

A empresa Rigras, pelo contrato assinado em novembro de 2022, possui 91 veículos, sendo 81 veículos tipo ônibus básico e 3 veículos tipo miniônibus (adaptados) para o atendimento porta a porta. A frota ainda é formada por 7 veículos reserva, sendo 7 veículos tipo ônibus básico .

