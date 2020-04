Prefeitura inicia cadastro do vale-alimentação para alunos da rede municipal

Crédito: Divulgação/Portal do Governo

A Prefeitura Municipal de São Carlos deu início ao cadastramento de alunos da rede municipal de ensino para que tenham acesso ao vale-alimentação de R$ 50 que será entregue durante o período de isolamento social, enquanto os estudantes não retornarem às aulas. A meta é atender os 16 mil estudantes.

O chefe de gabinete da Secretaria de Educação Leandro Severo disse que o aplicativo já está disponível para computador e/ou celular. Basta entrar no site https://merendasolidaria.saocarlos.sp.gov.br/ com os documentos necessários para facilitar a operação. “Serão dois ou três minutos”, disse Severo para fazer o cadastro.

Segundo ele é necessário a certidão de nascimento da criança, CPF do responsável, endereço domiciliar. Irá aparecer na tela outras informações que deverão ser atualizadas ou não.

“É uma operação simples. Mas caso a pessoa tenha qualquer dúvida poderá entrar com a direção da escola a qual a criança estuda via WhatsApp ou com a Secretaria de Educação. A meta é atingir os 16 mil alunos”, comentou Severo.

EM MAIO

O chefe da Secretaria de Educação informou ainda que a intenção é fazer com que na primeira semana de maio os cartões do vale-alimentação de R$ 50 sejam entregues nas casas dos responsáveis. “Caso os pais tenham um ou mais filhos estudando na rede municipal receberá o equivalente a cada cartão”, afirmou.

Segundo Severo a política de alimentação escolar dispõe de recursos que eram utilizados para a merenda e que agora são revertidos para os alunos da rede.

