Prefeitura inicia atendimento nas novas instalações do ambulatório oncológico

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou os atendimentos na ampliação do Ambulatório Oncológico “Fabiana Chiva de Castro” na segunda-feira (05/06). O local original destinado à prestação do serviço continua o mesmo (Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 865 – Vila Pureza), mas, com a locação do novo espaço – na residência ao lado –, a estrutura física foi expandida e uma maior comodidade está sendo oferecida aos pacientes e servidores.

Com a melhoria, equipamentos como dois novos consultórios médicos, uma sala de pós-consulta e uma recepção foram viabilizados, proporcionando mais espaço para a espera dos pacientes e para os nove médicos que atendem no local. Com o novo imóvel, o espaço para atendimento e espera foi expandido em cerca de 100 metros quadrados de área construída.

De acordo com a supervisora do Ambulatório Oncológico, Alessandra Groppa, a ampliação do espaço físico representa a resolução de uma pendência surgida nos últimos tempos. “A nossa demanda aumentou e a nossa sala de espera, por exemplo, já não comportava mais o atendimento, pois muitos pacientes ficavam em pé e sem a acomodação necessária. Também tínhamos poucos consultórios e, agora, aumentamos a recepção e o número de consultórios para que os médicos possam atender no espaço adequado”, comenta Alessandra.

Atualmente, o Ambulatório Oncológico realiza cerca de 1,5 mil atendimentos mensais, entre consultas médicas e procedimentos com a equipe multidisciplinar. Os pacientes recebem o diagnóstico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) e, ao ser constatado câncer, são encaminhados ao serviço oncológico para o tratamento especializado.

