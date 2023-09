Prefeitura inicia 3ª etapa de distribuição do Cordão de Girassol e de Autismo

Secretaria da Pessoa com Deficiência inicia 3º etapa de entrega do cordão do girassol e de autismo -

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) iniciou esta semana a terceira etapa de distribuição do Cordão de Girassol e do Cordão de Autismo. O primeiro período de entrega foi encerrado em janeiro deste ano. A segunda etapa aconteceu após a celebração do mês de conscientização sobre o autismo que ocorreu em abril.

O objetivo da SMPDMR é, até o final do ano, continuar a oferecendo de graça o Cordão de Girassol e o Cordão de Autismo que é mais um serviço às pessoas com deficiência (PCDs) e às pessoas com mobilidade reduzida.

“A cada dia que passa estamos desenvolvendo melhores serviços para atender o nosso público que precisa desse atendimento”, afirma Lucinha Garcia, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. “A sociedade são-carlense consegue reconhecer que o governo do Prefeito Airton Garcia avançou com mais políticas públicas que garantem a dignidade da população e o desenvolvimento do município”.

O cidadão que é PCD (Pessoa com Deficiência), que possui uma deficiência não visível ou oculta (seja ela mental, intelectual ou sensorial), tem que apresentar o Cartão Mais Acesso para retirar gratuitamente um exemplar da fita na SMPDMR. A apresentação do Cartão Mais Acesso é obrigatória.

A Secretaria está localizada na avenida São Carlos, 1.800, no Centro. Esse serviço é oferecido das 8h às 16h com a identificação do interessado. Além de seguir a padronização visual, os cordões possuem um grampo galvanizado em uma das extremidades e um porta-crachá.

O Cordão de Girassol é um instrumento auxiliar de orientação para identificação de Pessoas com Deficiência (PCDs), seja ela uma deficiência não visível ou oculta. Em São Carlos é um direito adquirido que foi regulamentado pela Lei Municipal nº 20.274 de 31 de agosto de 2021 de autoria do vereador Djalma Nery. É uma faixa estreita de tecido verde com desenhos de girassóis.

Já o Cordão de Autismo é também uma fita de identificação. Como o símbolo do autismo é reconhecido mundialmente, as pessoas saberão que quem o usa possui uma condição que merece uma maior atenção na comunicação e na interação social. Formada por peças do quebra-cabeça em diferentes cores vivas e brilhantes, representa a diversidade, a inclusão social, a esperança e a conscientização da sociedade como um todo. A SMPDMR disponibiliza o Cordão de Autismo para as pessoas que preferem essa ferramenta de identificação. A fita da conscientização é um símbolo do autismo criada em 1999 e utilizada amplamente até hoje.

O Cordão do Girassol e o Cordão de Autismo foram criados com objetivo de facilitar e humanizar o atendimento às pessoas com alguma condição de saúde não perceptível facilmente pelos que estão ao redor. A ideia é poder reconhecer com mais facilidade quem precisa de mais suporte em espaços públicos ou no ambiente privado. O acessório também busca oferecer mais assistência e segurança a essa parcela da população.

