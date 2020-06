Prefeitura informa que atendimento presencial no SAAE deve ser agendado pela internet

Crédito: Arquivo/SCA

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) comunica que o atendimento presencial deve ser previamente agendado pelo site https://www.saaesaocarlos.com.br ou pelo site da Prefeitura no link http://agendamento.saocarlos.sp.gov.br/.

Pelo site do SAAE os usuários também podem acessar o histórico de consumo da ligação, relação de débitos, certidão negativa, segunda via para pagamento de contas e carnês de parcelamento, além de poder solicitar serviços, informar a auto leitura do hidrômetro, consultar processos e protocolos, cadastrar e-mail para contato, dentre outras facilidades.

O atendimento presencial na autarquia é de segunda a sexta das 9h às 16h. É obrigatório o uso de máscaras para ter acesso ao interior das unidades, sendo permitida a entrada de apenas um representante por família.



LEITURA - O SAAE informa que retomou a leitura dos hidrômetros somente de indústrias e do comércio. Já de residências continua considerando os valores médios de consumo dos últimos 6 meses registrados nos históricos de leituras. O usuário que não concordar com a medição deve continuar apresentando a leitura do medidor pelos canais de atendimento: leitura@saaesaocarlos.com.br ou pelos telefones (16) 3371-9000 ou 0800-111-064. A ligação é gratuita. É necessário informar o endereço completo e o número da ligação (código da ligação – CDC). A atualização da medição será feita e uma nova fatura será encaminhada para o e-mail do usuário.

A medida foi adotada por orientação da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência Reguladora PCJ), da qual o SAAE São Carlos é associado, visando à prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágio da COVID-19, demanda alternativa cautelosa em defesa da sobrevivência de usuários e prestadores dos serviços de saneamento básico.

