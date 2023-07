Prefeitura inaugura rotatória na avenida Bruno Ruggiero Filho -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, inaugurou na manhã desta sexta-feira (14/07), a nova rotatória da avenida Bruno Ruggiero, construída na altura do cruzamento com a avenida dos Sanhaços, defronte ao Condomínio Orizzonti di San Carlo.

Denominada “Dispositivo Viário Dr. Eduardo Montmorency”, proposta pela Lei de autoria do vereador Marquinho Amaral, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, a nova rotatória teve custo de R$ 359.156,79 e faz parte de contrapartida da empresa MRV Engenharia e Participações S/A, para mitigação dos impactos no sistema viário, em função dos empreendimentos implantados na região.

Sylvio Montmorency (pai), Vera Petroni Montmorency (mãe), Fábio Montmorency (irmão) e Sylvana Montmorency (irmã) participaram da solenidade. “Gostaria de mais uma vez agradecer a homenagem, agradeço a Prefeitura e ao vereador Marquinho Amaral pela indicação”, disse Sylvio Montmorency que recebeu uma placa da Prefeitura para marcar a denominação do dispositivo viário.

De acordo com o secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, a implantação do dispositivo objetivou a melhoria da segurança viária. “A rotatória é um dispositivo de controle de tráfego, tipo cruzamento circular e ordenador de fluxos no local, ordenando os acessos a avenida Bruno Ruggiero com eliminação dos cruzamentos do canteiro central anterior e posterior. Também fechamos dois cruzamentos da avenida Bruno Ruggiero, o da rua Pedro Fernandes Alonso e o cruzamento defronte ao Condomínio Orizzonti di San Carlo”, explicou o secretário.

Netto Donato, secretário de Governo, representou o prefeito Airton Garcia na inauguração e falou da preocupação do prefeito com a melhoria do trânsito na cidade. “O prefeito sempre nos solicita atenção aos três pilares relativos ao trânsito que é o investimento em educação, obras e fiscalização. Esse trabalho feito aqui faz parte de uma proposta da Prefeitura de realizar obras pontuais de pequeno porte e de forma integrada. A intervenções são necessárias para melhorar a segurança e conforto dos pedestres e motoristas que trafegam pela região”, finalizou Netto.

Também participaram da inauguração o secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Sebastião Batista, a chefe de gabinete da pasta, Daniela Quinelato Dell Piaggi, o diretor de Trânsito, Paulo Luciano, o diretor de Transporte, Acenir Magalhães, o chefe de Operação de Trânsito, Evandro Carlos Domingues, o presidente do SAAE, Mariel Olmo, o chefe de gabinete da autarquia, José Augusto Santana e Kleber Luchesi, chefe de gabinete do Legislativo, que na ocasião representou o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral.

